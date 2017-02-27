奧斯卡大贏家 樂來越愛你無緣破紀錄
第89屆奧斯卡金像獎今天頒獎，獲得14項提名的浪漫追夢音樂劇「樂來越愛你」最後抱回6座獎，成為大贏家，不過無緣打破歷史紀錄。
「樂來越愛你」（La La Land）贏得最佳導演、最佳女主角、最佳藝術指導、最佳攝影、最佳原創配樂、以及最佳原創歌曲獎6座獎。
頒獎典禮最後出現頒錯獎烏龍，最佳影片獎一開始宣布頒給「樂來越愛你」，但最後發現得主是「月光下的藍色男孩」（Moonlight）。
「樂來越愛你」未能超越1959年「賓漢」（Ben-Hur）、1997年「鐵達尼號」（Titanic）和2003年「魔戒三部曲：王者再臨」（The Lord of the Rings:Return of the King）締造的11座奧斯卡獎紀錄。
「樂來越愛你」先前在金球獎頒獎典禮大放異彩，入圍7項全中，創下紀錄；本屆奧斯卡榮獲14項提名，追平「鐵達尼號」（Titanic）與「彗星美人」（All About Eve）保持的入圍紀錄。1060227
(中央社)
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