奧斯卡大贏家 樂來越愛你無緣破紀錄

第89屆奧斯卡金像獎今天頒獎,獲得14項提名的浪漫追夢音樂劇「樂來越愛你」最後抱回6座獎,成為大贏家,不過無緣打破歷史紀錄。

「樂來越愛你」(La La Land)贏得最佳導演、最佳女主角、最佳藝術指導、最佳攝影、最佳原創配樂、以及最佳原創歌曲獎6座獎。

頒獎典禮最後出現頒錯獎烏龍,最佳影片獎一開始宣布頒給「樂來越愛你」,但最後發現得主是「月光下的藍色男孩」(Moonlight)。

「樂來越愛你」未能超越1959年「賓漢」(Ben-Hur)、1997年「鐵達尼號」(Titanic)和2003年「魔戒三部曲:王者再臨」(The Lord of the Rings:Return of the King)締造的11座奧斯卡獎紀錄。

「樂來越愛你」先前在金球獎頒獎典禮大放異彩,入圍7項全中,創下紀錄;本屆奧斯卡榮獲14項提名,追平「鐵達尼號」(Titanic)與「彗星美人」(All About Eve)保持的入圍紀錄。1060227

(中央社)