陸製造業平均薪資超過拉美 將趕上希葡
調查機構日前發布數據顯示，中國大陸製造業平均薪資水準已超過巴西和墨西哥等主要拉丁美洲國家，並正在迅速趕上希臘和葡萄牙。
中國大陸的薪資水準經歷持續約10年的快速上漲，為原有水準的3倍。
新華社今天報導，市場調查機構歐睿國際的數據顯示，中國大陸製造業的平均小時工資（時薪）在2005至2016年間翻了3倍，達到3.6美元。
而同期巴西製造業時薪從2.9美元降至2.7美元；墨西哥製造業時薪從2.2美元降至2.1美元；南非則從4.3美元降至3.6美元。
數據顯示，就中國大陸勞動力整體情況而言，每小時收入已超過除智利以外的所有主要拉美經濟體，且已達到時薪水準較低的歐元區成員國水準的70%左右。
分析人士表示，中國大陸在提高民眾生活水準方面取得了進展。不過，某些工作可能因此從中國大陸流向願意承受更低工資的其他發展中國家。
歐睿的數據由國際勞工組織、歐盟統計局和各國統計機構提供的資訊彙編而成，然後轉換為美元，並進行通膨調整。但這些數據沒有考慮各國生活花費的不同。1060227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。