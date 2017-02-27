陸製造業平均薪資超過拉美 將趕上希葡

我要評比

調查機構日前發布數據顯示，中國大陸製造業平均薪資水準已超過巴西和墨西哥等主要拉丁美洲國家，並正在迅速趕上希臘和葡萄牙。

中國大陸的薪資水準經歷持續約10年的快速上漲，為原有水準的3倍。

新華社今天報導，市場調查機構歐睿國際的數據顯示，中國大陸製造業的平均小時工資（時薪）在2005至2016年間翻了3倍，達到3.6美元。

而同期巴西製造業時薪從2.9美元降至2.7美元；墨西哥製造業時薪從2.2美元降至2.1美元；南非則從4.3美元降至3.6美元。

數據顯示，就中國大陸勞動力整體情況而言，每小時收入已超過除智利以外的所有主要拉美經濟體，且已達到時薪水準較低的歐元區成員國水準的70%左右。

分析人士表示，中國大陸在提高民眾生活水準方面取得了進展。不過，某些工作可能因此從中國大陸流向願意承受更低工資的其他發展中國家。

歐睿的數據由國際勞工組織、歐盟統計局和各國統計機構提供的資訊彙編而成，然後轉換為美元，並進行通膨調整。但這些數據沒有考慮各國生活花費的不同。1060227

(中央社)