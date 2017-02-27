談廢歐記健保前 川普與46州長白宮舞會

在討論有關廢除或取代所謂歐記健保法（Obamacare）之前，美國總統川普今晚邀請美國各州州長至白宮舉行正式舞會，並舉杯向眾人致意。

美聯社報導，川普迎接46名美國州長與他們的另一半，參加他執政來的第1場重要社交活動；白宮年度州長舞會，川普還稱讚第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在國宴廳優雅的燭火布置，對眾人說：「這間房間，他們說從沒這麼好看過，我們不知道是不是真的。」

在他的致詞過程，川普提及他與州長們明天的會議時說：「也許會談到醫療保健，」暗示努力尋求國會同意廢除與取代歐巴馬擔任總統時期推出的醫療保健法。

向州長們致意時他還開玩笑說：「這是一個很容易的工作。」完全無視他上任初期來所遇到的混亂，以及他針對7個以穆斯林為主的國家發出暫時旅遊禁令後所面臨的合法性挑戰，他對州長們說他已跨過難關，將大步前行。（譯者：中央社許湘欣）1060227

(中央社)