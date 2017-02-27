有拜有保庇？偷香油錢先拜拜仍遭逮
無業的游姓男子常常到高市三民區一家廟宇拜拜，發現廟廳沒人，很容易行竊，竟在白天假裝前往參拜，趁著四下無人時，將油錢箱旁的窗戶鎖扳開，當晚再由宮廟窗戶入內行竊香油錢，偷走15萬元，要偷之前，還雙手合十拜拜，祈求神明保佑，殊不知行竊過程被監視器完全拍下，警方循線逮捕他，偷來的錢花天酒地只剩300元。
三民一分局三民派出18日接獲通報，指轄內某宮廟香油錢遭竊，警員潘昱均接獲通報後，即刻趕赴現場進行處理；宮廟主委吳先生說，像平常一樣要將香油錢取出來清點時，才發現鎖頭及香油箱被破壞，損失15萬元。
警方隨即展開調查，經過數日來調閱案發現場周遭的監視器鏡頭，及比對證人的證詞，發現一台白色小客車涉有重嫌，經通知該車車主游姓男子（37歲）到案後，游嫌原矢口否認犯行，經警方提示相關證據後，游嫌百口莫辯，才坦承犯案。
游嫌供稱，之前有來該廟參拜過好幾次，發覺該處容易行竊，才選定犯案；警方發現游嫌其實在竊盜當天上午11點就大膽地進入廟內，假裝成香客拜拜，趁著四下無人時，將油錢箱旁的窗戶鎖扳開，並於當晚11點由宮廟窗戶入內行竊香油錢。
行竊之前，游嫌竟還對著神明雙手合十參拜，以為能受到神明的保佑不被發現，犯案後再悄悄離開，自以為神不知鬼不覺，殊不知監視器完整錄下整個犯案過程，真正應驗「人在做，神在看」。
游嫌把偷來的錢，用在租車、簽賭，招待朋友花天洒地，一個星期花到只剩下300元，實在很離譜。
(中時)
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