哈瑪星春天市集 9萬人次創商機

哈瑪星春天市集2天吸引9萬人次造訪，人潮帶來龐大商機。(劉宥廷翻攝)

生態交通全球盛典今年10月將在哈瑪星登場，高市交通局周末舉辦「哈瑪星春天市集」暖身活動，讓民眾提早體驗低碳綠能載具，鼓勵民眾「無車」旅遊、逛市集；昨推估吸引9萬人次逛市集，捷運O1西子灣站單日人潮成長3倍，還高過02鹽埕站，集客數不亞於駁二藝術特區。

哈瑪星去年底辦耶誕市集獲廣大迴響，吸引超過5萬人次，帶來人潮活絡當地舊社區，許多在地商家希望能再加碼舉辦；配合2017生態交通全球盛典10月將在哈瑪星舉行，交通局25、26日再推出「哈瑪星春天市集」暖身活動，藉人潮帶動老社區翻轉。

不少當地民眾對於這麼大的盛典能落腳哈瑪星，都認為這是翻轉活絡的轉機，市府投入各項建設，也達到把道路還給行人的理念，他們認為，若在特定日子封街，沒有車輛、攤販，把道路還給行人營造出友善生態環境，一定可翻轉哈瑪星。

交通局指出，高捷紅、橘線全日總運量約295279人次，其中O1西子灣站26日當天湧入18529人次，較一般例假日6808成長3倍，甚至當天運量還高過02鹽埕站的15864人次，人潮帶來龐大商機。

店家反映希望常舉辦類似活動，街巷不要停放車輛及攤販，提供一個舒適步行環境，不僅能創造商機，還能達到生熊交通目標。

(中時)