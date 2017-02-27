哈瑪星春天市集 9萬人次創商機
生態交通全球盛典今年10月將在哈瑪星登場，高市交通局周末舉辦「哈瑪星春天市集」暖身活動，讓民眾提早體驗低碳綠能載具，鼓勵民眾「無車」旅遊、逛市集；昨推估吸引9萬人次逛市集，捷運O1西子灣站單日人潮成長3倍，還高過02鹽埕站，集客數不亞於駁二藝術特區。
哈瑪星去年底辦耶誕市集獲廣大迴響，吸引超過5萬人次，帶來人潮活絡當地舊社區，許多在地商家希望能再加碼舉辦；配合2017生態交通全球盛典10月將在哈瑪星舉行，交通局25、26日再推出「哈瑪星春天市集」暖身活動，藉人潮帶動老社區翻轉。
不少當地民眾對於這麼大的盛典能落腳哈瑪星，都認為這是翻轉活絡的轉機，市府投入各項建設，也達到把道路還給行人的理念，他們認為，若在特定日子封街，沒有車輛、攤販，把道路還給行人營造出友善生態環境，一定可翻轉哈瑪星。
交通局指出，高捷紅、橘線全日總運量約295279人次，其中O1西子灣站26日當天湧入18529人次，較一般例假日6808成長3倍，甚至當天運量還高過02鹽埕站的15864人次，人潮帶來龐大商機。
店家反映希望常舉辦類似活動，街巷不要停放車輛及攤販，提供一個舒適步行環境，不僅能創造商機，還能達到生熊交通目標。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。