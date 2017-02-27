陸法官批評老交警雪中值勤作秀 被停職
中國大陸陝西1名資深交警冒雪指揮交通的照片，獲得網友讚譽。但雲南麗江法院一名法官卻在微博說，老警察在雪中執勤不是被罰就是作秀，引起撻伐。事後，這名法官被停職檢查。
京華時報報導，日前陝西潼關1名57歲的交通警察張宏倉冒雪執勤的照片在人民網登出，還被加上「白髮與白雪混在一起，背影感動路人」的圖說，獲得中國大陸網友讚譽，照片並被大量轉發。
但26日上午，雲南省麗江市中級人民法院法官李炳祥卻在微博轉發這張照片時說，「每一個故事背後就有一個故事。57歲老民警在風雪中執勤，有三種情況：一種是犯錯誤被罰，一種是作秀，還有一種是作秀」。
雖然李炳祥事後不久就刪除自己的評論，仍遭到網友撻伐，指責他身為法官，不應發表如此不當且具侮辱性的言論。
儘管李炳祥事後發文承認自己不當評論，並向網友道歉，還向公安、政法幹警表示敬意，但麗江中院仍決定將李炳祥停職檢查，並將在調查後作嚴肅處理。1060227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。