陸法官批評老交警雪中值勤作秀 被停職

中國大陸陝西1名資深交警冒雪指揮交通的照片，獲得網友讚譽。但雲南麗江法院一名法官卻在微博說，老警察在雪中執勤不是被罰就是作秀，引起撻伐。事後，這名法官被停職檢查。

京華時報報導，日前陝西潼關1名57歲的交通警察張宏倉冒雪執勤的照片在人民網登出，還被加上「白髮與白雪混在一起，背影感動路人」的圖說，獲得中國大陸網友讚譽，照片並被大量轉發。

但26日上午，雲南省麗江市中級人民法院法官李炳祥卻在微博轉發這張照片時說，「每一個故事背後就有一個故事。57歲老民警在風雪中執勤，有三種情況：一種是犯錯誤被罰，一種是作秀，還有一種是作秀」。

雖然李炳祥事後不久就刪除自己的評論，仍遭到網友撻伐，指責他身為法官，不應發表如此不當且具侮辱性的言論。

儘管李炳祥事後發文承認自己不當評論，並向網友道歉，還向公安、政法幹警表示敬意，但麗江中院仍決定將李炳祥停職檢查，並將在調查後作嚴肅處理。1060227

(中央社)