為環境生態轉戰生物研究 他爆肝不嫌苦

台師大教授林思民，原就讀物理系，看到環境生態的衝擊，而轉往生物領域研究，雖經常爆肝工作，卻甘之如飴，更積極投入科普教育，為科學和民眾搭起橋樑。中央社記者許秩維攝 106年2月27日

台師大教授林思民原就讀物理系，看到環境生態的衝擊，而轉往生物領域研究，雖經常爆肝工作，卻甘之如飴，更積極投入科普教育，為科學和民眾搭起橋梁。

台灣師範大學生命科學系教授林思民表示，從高中開始就喜歡賞鳥，念清大物理系後，課餘時間還是常往野外跑，當時有很多新興的開發建設案，對環境造成影響，尤其大四時，看到原本自己常去賞鳥的海灘地將變成垃圾掩埋場，帶給他很大衝擊，讓他覺得要為環境生態多做一點事。

後來就讀研究所轉往生命科學領域，林思民坦言，剛開始有點不習慣，因為科學和生物領域的邏輯思維不同，「科學很注重準確性」，對於念數理的人來說，他們的價值觀認為輸入A就會得到B，但「生物領域充滿不可預期性和多樣性」。

林思民舉例，就像對著鳥學鳥叫後，很難預測鳥會有什麼反映；假如蓋了一條魚道，也很難預測魚是否會順著這條路行。很多事不能用理工思維來看，而是需要對環境和生物有更多考量和體貼。

很多人都喜歡大自然，但未必適合投入生物領域研究，林思民表示，多數人接觸大自然都很開心，但只有少數人可能對野生動植物有興趣。要當好的研究者，除了要有豐富的野外經驗，還要能從科學角度去思考，進而設法解決問題。

以自身為例，林思民表示，他在大學高年級到博士班之間的時間，花很多時間在野外觀察，早期山區交通還不方便，例如去司馬庫斯至少要騎車2天，還得走幾個小時的路才能到，但他常去征服這些交通不便的地方，不管觀察到何種生物都讓他很興奮，這些經驗也成為日後研究的根基。

林思民坦言，不是喜歡大自然或動植物的人都適合從事生物研究，學生可以先衡量自己的興趣是否濃厚，如果只有50、60分的興趣，可以把生物當嗜好，若有80、90分以上的興趣，再投入研究，因為真正喜歡的人就不會覺得辛苦。

「科學研究很爆肝」，為了工作和研究，林思民經常1天只睡5小時，但他卻甘之如飴，因為這是他喜歡的事情，看到動物就會很開心，這是研究動物者的特質，他還喜歡從研究中得到答案的成就感，更喜歡將這些成果用文字語言呈現。

林思民表示，自己碩士班的指導教授非常「入世」，只要有災難時，就會捲起袖子跑去災區幫忙，而博士班指導教授退休後也到關渡自然公園當義工，為不懂生物的民眾或小朋友講解，這種入世概念深深影響他，也鼓勵他投入科普教育。

只要國中小來邀約演講，林思民都會應邀前往，教小朋友認識或接觸動物，有時候看著小朋友從怕蛇到敢摸蛇、甚至喜歡蛇的過程，就覺得很有成就感，只要多說服一個人喜歡生物，都會讓他覺得很光榮，也成為自己難忘的回憶。

在現今社會氛圍下，基礎科學常常不受重視，林思民認為，現在知識都很容易取得，但大家卻忽略，知識的累積需要龐大的經費挹注，但科學發展不能只是唯利是圖，大部分民眾或政治人物不瞭解基礎科學在做什麼，因此他希望透過科普教育搭起橋梁，讓民眾對基礎科學研究有更多認識。1060227

(中央社)