用路人注意！3月起北市清洗隧道及車行地下道

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台北市環保局3月1日起至4月25日止，每日凌晨12點至隔日6點，清洗北市隧道及車行地下道牆面。（環保局提供）

詳細清洗作業路段與期程。（北市環保局提供）

為維護北市隧道及車行地下道整潔，提供用路人明亮的行車環境，環保局自3月1日起至4月25日止，每日凌晨12點至隔日6點，清洗北市隧道及車行地下道牆面。

環保局表示，將針對北市9座隧道及8座車行地下道進行人工清洗作業，作業時除在各隧道及車行地下道入口處設有警示燈、防撞工程車維護同仁作業中的安全外，也籲請駕駛人行經作業路段，依現場指示減速慢行、注意安全，作業期間造成市民不便，敬請見諒。

(中時)