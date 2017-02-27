湖南岳陽縣民政局1正6副7局長全落馬

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湖南省岳陽縣民政局6名副局長近日被立案審查。先前在2016年12月7日，三湘風紀網發布消息：岳陽縣副處級幹部、縣民政局局長陳亞兵涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織調查。岳陽縣民政局1正6副7名局長被「一鍋端」，前後不足3個月。

(旺報)