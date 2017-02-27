金門風獅爺商店街擲筊奪獎 人潮搶搶滾
農曆2月初2是土地公壽誕，台開金門風獅爺福德正神功德會擴大舉行祈福儀式，今、明2天上午11時到下午4時，開放鄉親和觀光客擲筊拿獎品，最大獎是金門風獅爺商店街金獅影城免費看電影1年，另有100個福袋及500份台灣鼎泰豐壽桃，吸引民眾扶老攜幼大排長龍，現場熱鬧滾滾！
祈福儀式在公揹婆傳統民俗表演下揭開序幕，台開集團董事長邱復生親自跨海主持，他說今天在冷氣團籠罩出大太陽，表示在土地公生日這一天，土地公會保佑大家身體健康萬事興，讓鄉親聽了好開心。
副縣長吳成典也指出，公揹婆民俗表演帶來熱鬧氣氛，象徵著金門大發、鄉親身體健康、讀書好成績和商家生意旺。立委楊鎮浯則祝福鄉親擲出最多聖筊，年年都有好運氣，天天過好生活。
現場另有縣府祕書長林德恭、縣議員歐陽儀雄、金湖鎮長蔡西湖、金寧鄉代會主席陳成泉等人和楊英風美術館館長王維妮等人應邀出席。
風獅爺商店街此次特別準備100份福袋與台灣鼎泰豐壽桃500份，只要連續擲3次聖筊，即可獲得福袋一份，連續擲2次聖筊，就可獲得一盒5粒裝鼎泰豐壽桃。只擲出1次聖筊，可獲10元開運金，若未擲出聖筊，也可獲土地公版畫1幅。
今年最特別的是，凡連擲3次聖筊者，除可領1份福袋外，更可在28日下午4時參加決賽，現場擲出最多聖筊者，即可獲得最大獎─「金獅影城」免費看1年電影，1年之內無時間、場次限制，但限得獎者本人使用。
台開金門風獅爺福德祠是台灣與東南亞最大土地公廟，屏東車城福安宮土地公的正靈分身，2014年10月專程迎至金門安座，常有民眾和遊客前往焚香祈福，已是金門地區的信仰中心之一。
(中時)
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