前進亞太 蝰蛇直升機部署普天間
根據《星條旗報》的報導，美軍陸戰隊已經於去年11月派遣八架AH-1Z直升機進入沖繩島的普天間基地。未來一旦陸戰隊要在亞太地區實施兩棲作戰，他們將得到此款新型戰鬥直升機的支援。
陸戰隊方面表示，將會有更多的蝰蛇被部署到沖繩，用於取代老舊的AH-1W超級眼鏡蛇。雖然蝰蛇過去也曾出現在此區域，但這是這款超級直升機首度被正式部署於西太平洋。提到AH-1Z的性能，陸戰隊飛行員們口徑一致的稱讚其速度與戰場上的高生還率。蝰蛇另一個讓人讚賞的優點，在於能夠配備更多的武器與彈藥。
AH-1系列直升機的生產商，比爾公司方面表示，蝰蛇是全世界唯一一款能夠完全裝配空對空飛彈的武裝直升機。陸戰隊官員指出，所有的超級眼鏡蛇直升機都已經離開沖繩，蝰蛇的全面換裝工作將在5月份完成。陸戰隊第267輕攻擊直升機中隊的中隊長萊文斯頓（John Livingston）上校指出，在戰場上擁有AH-1Z如同讓他們擁有在考場上作弊的技能一樣。
除了掩護偵察直升機，並且摧毀敵人戰車與裝甲車輛外，AH-1Z的特色還在於支援兩棲登陸作戰。在設計上，蝰蛇的塗料更能抗拒潮氣腐蝕，能夠更有效的跨海飛行，對搶灘登陸的陸戰隊弟兄提供密接空中支援。陸戰隊在運用攻擊直升機方面，更重視於多兵種的聯合作戰，而非如同陸軍那般，習慣於將直升機單獨投入戰鬥。
(中時電子報)
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