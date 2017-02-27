北市3/1洗隧道車行地下道 用路人減速慢行

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台北市環保局3月1日起將派人員清洗台北市隧道及車行地下道，提醒用路人行經作業路段時，依指示減速慢行。

環保局表示，3月1日起至4月25日每天凌晨0時至上午6時，北市9座隧道及8座車行地下道牆面將進行人工清洗，作業時段會在入口處設警示燈、防撞工程車，同時也提醒用路人行經作業路段時，要依現場指示減速慢行。

9座隧道為文山、象山、辛亥、懷恩、莊敬、自強、民權、金龍隧道及康湖路（大湖隧道、安泰隧道、康樂隧道）；8座車行地下道為基隆路、信義、辛亥、三總、復興北路、公館、林森南路、忠孝西路車行地下道。1060227

(中央社)