艾瑪史東奧斯卡封后 坦言學習空間仍大

我要評比

艾瑪史東（Emma Stone）今天以愛情歌舞電影「樂來越愛你」（La La Land）在奧斯卡頒獎典禮封后，勇奪她生平首座小金人，發表得獎感言時說自己成長和學習空間還很大。

路透社報導，28歲的艾瑪史東擊敗娜塔莉波曼（Natalie Portman）、梅莉史翠普（Meryl Streep）、法國女星伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）和非裔愛爾蘭演員蘿絲奈格（Ruth Negga），一舉鍍金。

艾瑪史東發表得獎感言時說：「我還有很大的成長和學習空間，還得下許多苦工，這座小金人真的是個繼續那趟旅程的美麗象徵，我相當感激，非常謝謝大家。」

艾瑪史東以「樂來越愛你」相繼拿下金球獎（Golden Globe）、英國影藝學院電影獎（BAFTA）和美國演員工會獎（Screen Actors Guild）最佳女主角獎後，今天如願贏得奧斯卡獎肯定。（譯者：中央社陳昱婷）1060227

(中央社)