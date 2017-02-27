假綁架真詐騙!計程車司機聽車手談話供線索破案
彰化縣15日發生假綁架、真詐財，21歲徐嫌車手誆稱王姓被害人兒子幫朋友作保90萬，須負連帶賠償責任被綁了，王心急交涉下，路口丟包13萬元，徐得手後搭計程車離去，司機聽到徐在車上對話警覺不尋常，載往田中高鐵站後，立即向警方報案，讓警方迅速掌握線索，今天將徐嫌緝查到案。
王姓被害人開工廠，26歲兒子擔任替代役，15日下午王接到手機，對方稱兒子幫朋友作保90萬，「今天90萬飛了，恁要負責任，恁子在阮這，錢緊交交出來，就放人」。王在手機那頭聽到哀嚎，愛子心切，害怕兒子被傷害，緊急下都信了，哀求現在銀行都下班了，手頭只有現金13萬，是不是可以先放人。
車手聯絡丟包地點，先到和平國小、精誠中學、最後在信義國校附近，王騎摩托車將13萬錢丟出，徐撿拾後，隨即搭計程車離去。王事後才知道被騙了。
彰化警察分局莿桐派出所長侯春發表示，案發後派出所員警立即調閱監視器，發現徐嫌搭乘計程車離去，立即訪談計程車司機，司機表示在車上聽到犯嫌的談話內容，直覺是詐欺車手，27日彰化警方檢具相關資料申請拘票及搜索票前往桃園，今天將徐嫌和另名上游查緝到案，依刑法詐欺罪嫌移送，並持續擴大偵辦中。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。