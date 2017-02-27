假綁架真詐騙!計程車司機聽車手談話供線索破案

21歲車手騙倒王爸爸，誆稱其子幫人作保，得手13萬元，今天被逮。（吳敏菁翻攝）

車手路口拿走13萬元。（吳敏菁翻攝）

徐姓車手作案衣服、鞋子。（吳敏菁翻攝）

徐姓車手今天被彰化警分局刺桐派出所逮捕到案。（吳敏菁翻攝）

彰化縣15日發生假綁架、真詐財，21歲徐嫌車手誆稱王姓被害人兒子幫朋友作保90萬，須負連帶賠償責任被綁了，王心急交涉下，路口丟包13萬元，徐得手後搭計程車離去，司機聽到徐在車上對話警覺不尋常，載往田中高鐵站後，立即向警方報案，讓警方迅速掌握線索，今天將徐嫌緝查到案。

王姓被害人開工廠，26歲兒子擔任替代役，15日下午王接到手機，對方稱兒子幫朋友作保90萬，「今天90萬飛了，恁要負責任，恁子在阮這，錢緊交交出來，就放人」。王在手機那頭聽到哀嚎，愛子心切，害怕兒子被傷害，緊急下都信了，哀求現在銀行都下班了，手頭只有現金13萬，是不是可以先放人。

車手聯絡丟包地點，先到和平國小、精誠中學、最後在信義國校附近，王騎摩托車將13萬錢丟出，徐撿拾後，隨即搭計程車離去。王事後才知道被騙了。

彰化警察分局莿桐派出所長侯春發表示，案發後派出所員警立即調閱監視器，發現徐嫌搭乘計程車離去，立即訪談計程車司機，司機表示在車上聽到犯嫌的談話內容，直覺是詐欺車手，27日彰化警方檢具相關資料申請拘票及搜索票前往桃園，今天將徐嫌和另名上游查緝到案，依刑法詐欺罪嫌移送，並持續擴大偵辦中。

(中時)