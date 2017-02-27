交到壞朋友！中風婦昏迷在床 存款遭盜領近百萬
54歲鄭姓婦人長期在大陸經商，6年前中風回台就醫，最後住進土城看護中心，日前她病情加重轉送加護病房，鄭婦的女兒整理母親物品時，發現母親提款卡不翼而飛，且遭盜領49次、金額高達92萬元，永和警分局獲報循線約談61歲蔡姓男子到案說明，他辯稱，是幫忙支付醫藥費。訊後仍被依竊盜罪法辦。
警方調查，鄭婦過去長期在大陸工作，小有積蓄，因中風返台就醫，住進土城看護中心，因而結識蔡嫌。近日鄭婦病情加重，昏迷指數4，轉送加護病房，鄭婦的女兒整理物品時，找不到提款卡，進而向警方報案。
提款卡遭盜領49次、金額高達92萬元，永和警分局循線調閱監視器發現蔡姓男子涉有重嫌，循線約談到案說明，他辯稱，「因鄭婦行動不便，才提供提款卡與密碼託他提領現金並支付醫藥費，以及支付生前契約、保養品的款項，否認盜領。」警方對於他的說法持保留態度，訊後仍依竊盜罪法辦。
(中時)
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