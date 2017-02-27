桃警擴大臨檢 毒蟲頻call爸爸來陪他

毒蟲被中壢警方查獲時，不時打電話給老爸求救。（楊明峰翻攝）

大溪警方查獲改造手槍與子彈。（楊明峰翻攝）

桃園市警方26日晚間至隔日凌晨執行全國擴大臨檢專案，中壢警方在轄區KTV，查獲24歲鄧姓男子無償轉讓K毒給友人，期間鄧男不時打電話要爸爸來陪他，讓員警直覺他是「爸寶」。

大溪警方則在賓館查獲33歲陳姓男子與女性友人，持有改造手槍、道具槍及5顆子彈，以及10.25公克安毒。而大園警方則在轄區獲報徐姓男子竊得機車，在他作案10分後，迅速將其逮補。楊梅警方則在賓館臨檢，查獲2男2女開毒趴，也在停放路旁的轎車內，查獲2人抽Ｋ菸

平鎮警方則攔查酒駕時，查獲43歲蔣姓毒品通緝男子，訊後將蔣姓男子解送桃園地檢署歸案 。龍潭警方則查獲公危、妨害風化、毒品通緝等罪嫌。

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(中時)