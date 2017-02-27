禽流感威脅未解 台北動物園調整食材
禽流感禁宰禁運，許多民眾好奇，台北市動物園眾多的食肉動物，會不會沒有雞肉或雞蛋吃？園方請大小朋友放心，動物廚房每天為這群無肉不歡的大食客輪流搭配豬、牛、羊、魚和雞肉，當某一肉品供不應求時，還有其他可替代。
「民以食為天！」食物是人類賴以生存的必要條件，套用到動物身上也是一樣！如何讓動物們飲食無虞，正是動物照養管理的一大課題。
動物園指出，有許多以肉類為主食的動物，例如獅子、老虎、豹、鱷魚等，對於部分靈長類與熊科等雜食性動物，保育員會在牠們的食物清單中，加入雞蛋來補充動物性蛋白質等營養素。
動物廚房每天為這群無肉不歡的大食客輪流搭配豬、牛、羊、魚和雞肉等5種肉品，除了菜色豐富多變，營養成份多元，當某種肉品供不應求時，都還有其他可以替代，專屬營養師並負責監督選用符合無用藥、非疫區屠宰及生菌數檢驗合格證明的廠商進貨，以確保肉類品質。
園方說，在量的儲備方面，動物廚房配置了大型冷凍庫，因此肉品在攝式零下20度低溫保存下，能固定維持5至7周的庫存量，以降低食物短缺的風險。
禽流感病毒肆虐期間，許多民眾是聞「蛋」色變，園方說，其實雞蛋蛋白質的胺基酸組成比例與動物相仿，容易被動物吸收，營養價值很高，是許多雜食性動物補充蛋白質的首選，只要將雞蛋蒸熟再食用，就可降低禽流感所帶來的威脅。
目前動物廚房每天上午8點多就開始將符合CAS標準的洗選蛋放置在蒸籠中準備充份加熱煮熟，約莫10點左右，一籠籠熱氣蒸騰的雞蛋就出爐了，靜置一陣子冷卻後，就可以分裝配送到各個館區，讓動物們享用了。
為了預防動物疫病傳染，動物園提醒大家，要勤洗手、不生食、確實遵守不要餵食及接觸動物的參觀禮儀，就可以有效預防禽流感的發生。
(中時)
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