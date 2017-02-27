上海室內公共場所 3月起全面禁菸
為了提供消費者更好的用餐與購物環境，上海將從3月1日起全面禁止在室內公共場所吸菸。餐館包廂、網咖與商場的樓梯、洗手間容易成為禁菸死角，是商家加強管理之處。
根據新修訂的「上海市公共場所控制吸菸條例」，包括室內公共場所、室內工作場所與公共交通工具內將全面禁止吸菸。
違反這項規定的單位將被處以人民幣2000到3萬元（約新台幣8900到13萬4000元）的罰款；個人在禁止吸菸的場所吸菸，且不聽勸阻者，可處以50到200元罰款。
新聞晨報報導，上海當地的餐館、網咖與各大商場許多商家已經開始將原先設置的吸菸室關閉，也在商場內張貼禁菸標誌。商場業者表示，容易成為監管死角的樓梯、走道、洗手間等處會加強監督管理。
許多網咖業者仍表示，大廳不能吸菸，但包廂可以。不過，報導說，隨著越來越多網咖管理步向正規化，禁菸情況已經有所改善。1060227
(中央社)
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