湖南岳陽民政局6名副局長 同一天被查

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中國大陸湖南省岳陽縣民政局繼局長陳亞兵在2016年12月因違紀被調查後，6名副局長更在今天一起被宣布調查。陸媒形容為「一鍋端」，原因可能與老兵安養及殯葬等業務有關。

湖南三湘風紀網報導，2016年12月7日，陳亞兵涉嫌嚴重違紀，正接受組織調查。但當時並未說明他被調查的原因。

報導指出，岳陽縣民政局6名副局長朱慶輝、皮定關、肖（蕭）志安、周衛兵、劉一強、羅文俊，今天一同因「涉嫌違紀」被立案審查，同樣未說明原因。

但報導提到，岳陽縣專責孤老傷殘退伍軍人安養的光榮院長羅擁軍，以及殯葬管理所長熊樂明，也一同因「涉嫌違紀」被立案審查。

6名副局長加上光榮院長及殯葬管理所長被查，因此，可能與老兵安養及殯葬等業務有關。1060227

(中央社)