網民號召拉倒蔣介石銅像 國民黨提告
國民黨文傳會不滿民眾在臉書號召「228來拉倒自由廣場蔣介石銅像」，今由副主委胡文琦、洪孟楷赴台北地檢署告發民眾違反社會秩序維護法、刑法煽惑他人犯罪等，也敬告蔡英文政府及文化部，如228有任何民眾衝突或非法行為，蔡英文與文化部長鄭麗君應負最大責任。
文傳會指出，包括「蔡丁貴」、「自由台灣黨」等臉書，近日出現「228中午來台北市自由廣場...拆除228民族屠殺元凶銅像」、「獨派站出來！228來拉倒自由廣場蔣介石銅像」等文字，且已有4000多人按讚，顯見已有許多民眾知悉，公然煽惑不特定多數人於228進行毀損行為。
文傳會表示，中正紀念堂及其館內範圍是國定古蹟，受文資法保護，任何破壞即觸犯文資法103條毀損古蹟罪，可處6月以上5年以下徒刑，得併科50萬元以上2000萬元以下罰金，而煽惑者也違反社會秩序維護法等罪。
文傳會表示，今日站出來具名告發，就是要提醒檢調絕不能讓此犯罪行為發生，並敬告蔡英文總統，將「去蔣化」或消滅中國國民黨的種種作為擺在第一優先，藉此增加國人對立與衝突，只不過是掩飾執政無能，此撕裂國家行為十分不可取，倘若明日發生任何流血衝突或人員傷亡等意外，一切過錯應由蔡英文承擔。
(中時)
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