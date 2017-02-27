《時來運轉》火箭外線火力旺 準備砲轟低潮溜馬
火箭隊前場比賽面對灰狼隊，展現驚人的外線火力，儘管防守讓對手攻下130分，但火箭全場飆出誇張的22個三分球，徹底轟垮對手防線，攻下本季單場最高的142分，依舊留住比賽勝利，台灣時間明天早上10點半繼續在主場迎戰陷入低潮的溜馬，火箭炮陣地將再度挑戰溜馬防線。
本季接掌火箭總教練職務的丹托尼，原本就是以進攻見長的教頭，來到火箭隊後，更重視外線火力，要求全隊每場比賽在三分線外要出手超過50次，球員也認真照做，NBA史上10場三分球出手超過50次的比賽，有8場由火箭隊在本季締造，可見一斑。
丹托尼要球員多投，卻不是濫投，目前NBA三分球投中數排行榜前10名，有艾瑞克古登、哈登、雷恩安德生與阿里查等4名火箭球員，無論是平均出手或投進都是全聯盟第1，而三分球命中率0.365雖非頂尖，卻仍是全聯盟第11名，屬於前段班。
火箭前場面對灰狼，就展現三分球威力，兩隊都出手94次，火箭還比對手少投進5球，籃板也以31比58大幅落後，但正是因為投進22個三分球，奪勝的還是火箭，難怪貝弗利要說：「無論他們投進多少個兩分球，三分球永遠多1分。」火箭在三分球多拿到的分數多達39分。
火力全開的火箭隊，遭遇最近8場只拿1勝的溜馬隊，由於對手近況不佳的理由正是防守不力，正好讓火箭隊有絕佳發揮機會，勢必要在主場留住這一勝，而溜馬則是要避免勝率掉回5成門檻，甚至季後賽門票都出現危機。
(中時電子報)
關鍵字：對手
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