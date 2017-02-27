印尼爆壓力鍋炸彈攻擊 歹徒中槍重傷

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印尼萬隆（Bandung）1棟政府大樓中庭今天遭到壓力鍋製成的炸彈攻擊，警方表示，歹徒在與警方對峙過程中槍，傷勢相當嚴重。

法新社與路透社報導，這起警方稱與「恐怖份子網絡」有關的攻擊案發生在當地時間早上9時左右，據報無民眾傷亡，警方在與歹徒對峙約1小時後將其逮捕。

電視畫面顯示，警方與躲在屋內的歹徒駁火，該棟建築物部分起火。

警方表示：「目前狀況已經安全，但我們一定要保持警覺且切勿低估情勢。」

警方相信，這起攻擊動機是為了迫使警方反恐單位釋放囚犯。（譯者：中央社許湘欣）1060227

(中央社)