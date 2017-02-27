港特首候選人 曾俊華確認通過提名

我要評比

香港前財政司司長曾俊華已被確認為行政長官候選人，也是首位被確認符合參選資格的人。

香港選舉事務處公布，選舉主任朱芬齡今天裁定曾俊華獲有效提名為2017年特首選舉的候選人。

曾俊華前天向選舉事務處提交了160名選舉委員會委員的提名票，最終獲選舉主任確認有效，率先成為首位候選人。

除了曾俊華外，香港前政務司司長林鄭月娥和前法官胡國興也各自取得150名選委的提名門檻，將於最近兩天遞交提名表格。

至於保安局局長葉劉淑儀，至今未爭取到足夠的選委提名。

本屆香港特首選舉將於3月26日舉行，特首由1200人組成的選委會投票選出。按照規定，參選人須取得150名以上選委提名，才能成為候選人。1060227

(中央社)