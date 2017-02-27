藏羚羊等極度瀕危物種 脫離滅絕風險

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據報導，中國大陸一批瀕危物種已經脫離「生命危險」，這些物種包括貓熊、朱?、揚子鱷、藏羚羊、蘇鐵（植物科）。

科技日報今天在報導中引述大陸國家林業局副局長劉東生說，由於大陸野生動植物保護工作取得明顯成效，以上一批極度瀕危物種正逐步擺脫，顯現出穩中有升的良好趨勢。

他說，目前大陸野生動植物非法交易發案數量轉為下降趨勢，其中去年查獲的象牙走私數量比之前的高峰年份下降80%。

但他說，大陸非法獵捕野生動植物案件還時有發生，一些地方獵食野生動物的不良習俗仍然存在。1060227

(中央社)