澎湖美麗花海 克服低溫維護辛苦

澎湖菊苑佔地近4公頃的花海，在林務單位全力的維護下，克服東北季風與低溫寒害，其中在低溫下澆水，也要花上3天才能完成全區的澆水，倍加辛勞，可望讓花海持續維持到今年4月。

「花海」是澎湖目前最夯的景點，天天都有民眾徜徉在花海林木間，二二八的連續假期中，吸引不少遊客前往攬勝，欣賞綻放美麗的各式的花海。

澎湖菊苑休憩園區中近4公頃的花海，在去年的莫蘭蒂與梅姬號號颱風相繼來襲重創，澎湖農局林務公園管理所克服的人力與物力，營造更大規模景觀與花海，近20萬株8種不同色系的矮牽牛花，交織繽紛的花朵，營造出了最美的花海。

佔地近4公頃的花海，在東北季風與接連的持續冷氣團和鋒面等過境，林務管理單位更是加強管理維護，平日除了補植枯死等外，偌大的花海園區的澆水工作，就要花上3天才能澆完全區的花海。

澎湖縣政府表示，澎湖休憩園區占地有100公頃，比台北大安森林公園還大數倍，園區林木扶疏和花海外，還有雙龍潭區、林蔭茂密的榕園木棧道、水鳥天堂的天人湖及景觀自然的荷蓮池生態區，讓園區景觀豐富，環境自然更優美。1060227

(中央社)