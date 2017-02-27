日本泡澡禁忌多 刺青客請止步
老外眼中酷炫又有個人色彩的圖騰刺青，看在日本人眼裡卻是不舒服甚至恐怖，也因此在日本泡澡有個禁忌，公共澡堂，有刺青的話大多不可進入浴池泡湯。
日本旅遊資訊網站LIVE JAPAN表示，日本人是個比其他國家更愛泡澡的民族。對日本人來說，泡澡不單單只是清潔身體而已，也是放鬆療癒心情的一段時間。如果家裏沒有浴缸，可以前往公共澡堂。日本與歐美不同，是裸體共浴的，如此的泡澡文化深植日本的歷史，也是一種獨特的習慣。
LIVE JAPAN表示，根據美國媒體做的調查，在美國每5人就有1人刺青，但日本民眾對刺青的印象就是跟黑社會、反社會掛勾，因此在日本公共澡堂，有刺青的話大多不可進入浴池泡湯，日本的溫泉業者甚至在門口貼出公告謝絕刺青客，為了不要臨時被請出場外，入場前請事先進行確認。問一下工作人員「刺青tattoo」OK嗎？
根據日本關東律師協會近年做的調查，看到刺青會不舒服或不愉快的日本民眾竟超過半數(51.1%)，覺得恐怖的人也達到36.6%，因為在日本民眾即便是年輕人的心中，刺青跟黑社會、反社會幾乎畫上等號。
如果有刺青的人，推薦前往有「室內浴池」的旅館。雖然比公共澡堂的使用費用較貴，但是可以不用介意是否有刺青就可以安心享受日本獨特的泡澡文化。
另外，日本泡注重澡禮節；LIVE JAPAN提醒遊客，「Kake湯（溫水沖洗）」指的是，進入浴池前先用溫水將自己沖洗乾淨後再泡澡的這件事。也為了能讓身體習慣高溫的熱水，先將身體淋浴一次後再進入浴池。
為了不弄髒浴池，女性基本上需要先卸妝，也請不要把私用的小毛巾浸泡入浴池內。毛巾請放在頭頂上，或是放在浴池旁。因為浴池是大家放鬆心情的地方，不可以像在游泳池般跳水進入浴池。此外，也請不要向他人潑高溫的熱水，潑濺水花玩水也是違反禮貌的一種行為。
(中央社)
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