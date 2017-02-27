奧斯卡史上最大烏龍 最佳影片獎頒錯片

第89屆奧斯卡金像獎今天頒獎，最佳影片獎最初宣布頒給「樂來越愛你」，隨即發現出錯，真正得獎影片是「月光下的藍色男孩」，堪稱奧斯卡史上最令人震驚的烏龍。

負責頒獎的老牌影星華倫比提（Warren Beatty）和費唐娜薇（Faye Dunaway）一開始宣布是「樂來越愛你」（La La Land）獲獎，但後來發現得獎影片是「月光下的藍色男孩」（Moonlight），引發一片混亂。

根據路透社，「樂來越愛你」劇組人員當時已經上台，準備開始得獎致詞，但「樂」片製作人霍洛維茲（Jordan Horowitz）打斷流程，說頒錯獎，接著拿出得獎的信封給鏡頭看，證明所言不假。

霍洛維茲接著很有風度地把獎座遞給「月光下的藍色男孩」的製作人和卡司。

「每日郵報」網站刊登出正確信封的特寫鏡頭。

根據「娛樂週刊」（Entertainment Weekly）網站，華倫比提解釋說：「我要告訴大家發生了何事。」

「我打開信封，上頭寫『艾瑪史東（Emma Stone），樂來越愛你』，這是為何我當下一直看著費唐娜薇還有大家，我不是想搞笑。」1060227

(中央社)