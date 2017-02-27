18歲騎士疑撞護欄墜谷 急救仍不治

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嘉義縣台3線公田5號橋路段今天發生一起機車男騎士疑撞護欄墜谷事故，18歲殷姓男子傷勢嚴重，到院前已無呼吸心跳，送醫急救後，仍宣告不治，事故原因待調查。

嘉義縣消防局第三大隊表示，台3線323公里處，在公田5號橋路段，於上午11時左右，傳出有民眾墜落10公尺深的橋下，立即派遣大埔、三和等分隊人員、救助器材車、後勤車及救護車等趕往救援。

消防人員到達現場後，發現是1名18歲的殷姓男機車騎士，今天與朋友騎機車出門遊玩，疑似在轉彎時，不慎撞到公田5號橋護欄後翻落約10米深溪谷。

消防人員先利用繩索將籃式擔架等裝備吊掛至溪谷，並經由山坡旁道路下切溪谷至傷者墜落處，初判傷者已無呼吸心跳，立即以擔架將患者由溪谷旁道路搬運至平面道路後，由救護車送往聖馬爾定醫院急救，但因傷勢嚴重，急救後仍宣告不治。

嘉義縣消防局呼籲，台3線往大埔方向，因山區道路曲折，假日車流多，籲請騎機車或駕車要注意安全，別一時搶快造成憾事。1060227

(中央社)