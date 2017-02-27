首座奧斯卡登影帝 凱西艾佛列克很訝異

凱西艾佛列克（Casey Affleck）今天憑藉「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）中悲傷的父親一角，榮登奧斯卡影帝寶座。

路透社報導，這是影星班艾佛列克（Ben Affleck）弟弟凱西艾佛列克首度抱走小金人。

凱西艾佛列克受獎時激動感謝同樣入圍最佳男主角獎的丹佐華盛頓（Denzel Washington），也讚揚他是最先教導自己演戲的人之一。

凱西艾佛列克也不忘感謝將「海邊的曼徹斯特」演出機會讓給他的麥特戴蒙（Matt Damon），以及該片編劇和導演肯尼斯洛勒根（Kenneth Lonergan）。

他說：「我很驕傲能成為這個團體的一份子。我只是很訝異自己也在其中。」（譯者：中央社周莉芳）1060227

(中央社)