遭鬧場包圍 顧立雄籲公開二二八史料

行政院不當黨產委員會主委顧立雄今天出席二二八相關記者會遭鬧場包圍，但他說，國民黨應把二二八史料全部公開，還原歷史真相，只著眼於鬧場與否一點意義都沒有。

中央研究院副研究員陳儀深上午舉行「天猶未光：二二八事件的真相、紀念與究責」新書發表會，邀請獨派大老彭明敏、行政院不當黨產委員會主任委員顧立雄等人出席發表會，遭一群自稱是「台灣人民抗日協會」的民眾鬧場。

顧立雄下午受訪說，被號稱「八百壯士」包圍追打與自稱台灣人民抗議協會民眾鬧場，但「沒打到就好」，探討二二八事件，拆銅像只是大家互相發洩情緒、產生對立的徵兆，但問題在於真相是什麼？歷史是什麼？必須要透過政治檔案的公開，國民黨要把全部史料公開，歷史學家努力做個爬梳。

顧立雄說，國民黨還說二二八功過未定，拆銅像還說要提告，像這些事情要面對，不然鬧場情事變成情緒對立、族群對立，這種潛藏的族群對立就是真相不明，要把歷史正確明白還原。

他進一步說，國民黨不要抗拒，應將全部史料公開，因國民黨是民間團體，政府無法要求國民黨公開，告國民黨追查黨產包括轉型正義有關二二八的史料、白色恐怖相關史料等，「國民黨那邊還有相當多史料，不但不公開也沒有目錄，沒有辦法做任何解析」。

顧立雄說，國民黨應先公開面對，才能去談前總統馬英九口中的功過云云。

對於暴力事件，顧立雄說，都是歷史過程中的一些小事情，重點還是歷史真相的追尋，會有鬧場就是一個徵兆而已，就是對歷史的探究不明，探究二二八事項，如果只著眼於反對者鬧場與否一點意義都沒有。1060227

(中央社)