遭鬧場包圍 顧立雄籲公開二二八史料
行政院不當黨產委員會主委顧立雄今天出席二二八相關記者會遭鬧場包圍，但他說，國民黨應把二二八史料全部公開，還原歷史真相，只著眼於鬧場與否一點意義都沒有。
中央研究院副研究員陳儀深上午舉行「天猶未光：二二八事件的真相、紀念與究責」新書發表會，邀請獨派大老彭明敏、行政院不當黨產委員會主任委員顧立雄等人出席發表會，遭一群自稱是「台灣人民抗日協會」的民眾鬧場。
顧立雄下午受訪說，被號稱「八百壯士」包圍追打與自稱台灣人民抗議協會民眾鬧場，但「沒打到就好」，探討二二八事件，拆銅像只是大家互相發洩情緒、產生對立的徵兆，但問題在於真相是什麼？歷史是什麼？必須要透過政治檔案的公開，國民黨要把全部史料公開，歷史學家努力做個爬梳。
顧立雄說，國民黨還說二二八功過未定，拆銅像還說要提告，像這些事情要面對，不然鬧場情事變成情緒對立、族群對立，這種潛藏的族群對立就是真相不明，要把歷史正確明白還原。
他進一步說，國民黨不要抗拒，應將全部史料公開，因國民黨是民間團體，政府無法要求國民黨公開，告國民黨追查黨產包括轉型正義有關二二八的史料、白色恐怖相關史料等，「國民黨那邊還有相當多史料，不但不公開也沒有目錄，沒有辦法做任何解析」。
顧立雄說，國民黨應先公開面對，才能去談前總統馬英九口中的功過云云。
對於暴力事件，顧立雄說，都是歷史過程中的一些小事情，重點還是歷史真相的追尋，會有鬧場就是一個徵兆而已，就是對歷史的探究不明，探究二二八事項，如果只著眼於反對者鬧場與否一點意義都沒有。1060227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。