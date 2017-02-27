鹿港龍王祭 魏明谷擲筊請示日期
鹿港龍王祭活動今天擲筊，彰化縣長魏明谷向觀世音菩薩及龍王尊神請示，選定今年5月14日為龍舟下水典禮的主法日期。
彰化縣政府今天選在鹿港龍山寺舉辦鹿港慶端陽系列活動龍王祭的擲筊儀式，與會的貴賓則有彰化縣長魏明谷、彰化縣龍舟委員會總幹事吳文輝等人與會。
魏明谷說，縣政府與鹿港鎮公所、福興鄉公所以及彰化縣龍舟委員會聯合舉辦鹿港慶端陽龍舟比賽，去年龍舟比賽改到夜間舉辦，受到民眾歡迎，今年不僅在夜間舉行，還將推動夜間觀光，也希望鹿港老街都能掛上燈籠，照亮鹿港。
魏明谷表示，縣府推動鹿港成為國家歷史風景區，獲得中央政府的支持，日前交通部也南下視察鹿港地區交通建設，中央與縣府推動鹿港地區交通建設，讓鹿港風華再現，讓鹿港走出去，世界走進來。
「龍王祭」活動將安排龍舟及藝陣踩街隊伍陪同龍王遶境，同時舉行「龍舟點睛迎喜慶‧祭江祈福典禮」，為鹿港慶端陽活動拉開序幕。另外還有「國際龍舟邀請賽」、「端午節慶巡禮」及「靜態展覽」，提供民眾更多元的活動，感受鹿港不同的景觀。1060227
(中央社)
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