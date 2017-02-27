婦誤信健保卡遭盜 存款交「監管」 損失近百萬
台中市警二分局育才派出所日前查獲23歲有詐欺前科的王姓男子，外表看起來像大學生卻是詐團好手，他假冒檢察官向69歲黃姓婦人聲稱其健保卡遭盜要她6本存摺、3張提款卡交付「監管」詐騙金額近百萬元。起出7萬3千元、提款卡1張、手機2支、K他命1包，訊後將王依詐欺和毒品違害防制條例等罪嫌移送法辦。
「說得清清楚楚，不疑有他！」警方調查，黃姓婦人接到詐騙電話，表示是台北某檢察官，指她涉及詐領健保費及洗錢，要凍結她帳戶，必須交出存摺及提款卡「監管」，黃婦誤以為真，上個月在住處交給涉嫌冒充檢察官的王男。事後黃婦女兒接到警方電話，追問下才發覺老母受騙上當。
警方發現王有詐欺前科，以往成功詐騙機率高，王向警方坦承受雇於詐欺集團擔任車手，每次酬勞1000至2000元酬勞；生活相當低調，租套房、不用名車代步，黃婦受騙上當，其帳戶已被盜領114萬元，帳戶裡僅剩86萬元，氣的大罵詐欺集團沒良心。
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(中時)
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