MLB》拒被觸殺！釀酒人小將神跑壘得分

菲利普斯上演精彩跑壘，讓人為之驚艷。(截自大聯盟官網CUT4)

大聯盟春訓熱身賽才開打幾天，釀酒人小將菲利普斯(Brett Phillips)27日在釀酒人對上道奇一役，就用神奇的跑壘技巧，讓所有人記住他的名字，他6下安打上壘，靠著下一棒擊出安打直奔本壘，但還沒到本壘，球卻已進到捕手手套，此時他孤注一擲硬衝，沒想到巧妙閃過捕手觸殺，幸運拚回1分。

釀酒人此役在主場迎戰道奇，前5局戰成7比7平手，6上釀酒人守備大搬風，菲利普斯也在此時上陣。接著6下進攻時，他第二個上場打擊，打出右外野安打站上一壘，接著下棒阿奎拉(Jesus Aguilar)又把球送向右外野，此時道奇右外野手拉莫斯(Henry Ramos)接球失誤，菲利普斯見狀，直朝本壘而去。

拉莫斯撿球後迅速回傳，球回到本壘時，菲利普斯還離本壘至少五步遠，眼看就要被觸殺，他靈機一動，先側滑閃過第一動，再側身用右手摸壘，完成這次精彩回壘，「是三壘教練要我衝，那球看起來很接近。我只是看捕手在哪，第一個滑壘，本就不打算摸壘，只想試著閃觸殺。」

為何春訓就拚那麼兇？菲利普斯相當霸氣的說，「比賽就是為了贏，即便這只是春訓。」看他上演神奇跑壘如此熟練，不禁讓人猜測是純屬巧合，還是球隊根本有在練，釀酒人總教練康索(Craig Counsell)笑著回應，「沒有，我們沒有練這個。他打得很雀躍，那是很棒的滑壘。」可惜最後釀酒人失守，以8比10吞敗。

類似的神跑壘過去也曾出現，且旅美好手陳偉殷，還是該場比賽的先發。2012年10月9日季後賽洋基對上金鶯，當時坎諾(Robinson Cano)擊出右外野安打，一壘的鈴木一朗拔腿衝向本壘，球卻先到一步，此時他宛如泥鰍般左閃右閃，最後用手觸壘得分。結局雖相同，不過朗神的動作，可就優雅多了。

(中時電子報)