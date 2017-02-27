禽流感威脅未解除 動物園微調食材

農委會宣布禁宰家禽7日後，不少民眾好奇台北市立動物園肉食動物是否會受影響？園方今天說，廚房配置能維持5至7週庫存的冷凍庫，也有牛、羊、魚、豬等肉可替代，不需擔心。

為了防止禽流感疫情擴散，行政院農委會宣布2月17日至24日，除了白肉雞外，全國其餘家禽禁止宰運7日，不少民眾好奇，動物園裡為數眾多的食肉目、雜食性動物，是不是也會受到影響。

園方今天說，在量的儲備方面，動物廚房配置大型冷凍庫，肉品均保存在攝氏-20度的低溫，並固定維持5至7週的庫存量，降低食物短缺風險。

此外，為了滿足這些「無肉不歡」的大食客，會輪流搭配豬、牛、羊、魚和雞肉等5種肉品，所以當其中一種肉品供不應求時，仍有其餘4款可以替代，不需擔心。

動物園也強調，禽流感期間很多民眾聞「蛋」色變，但其實雞蛋蛋白質氨基酸組成比例與動物相仿，容易被動物吸收、營養價值很高，是許多雜食性動物補充蛋白質的首選，其實只要將雞蛋蒸熟後食用，就可以降低威脅，讓動物們好好享用了。1060227

(中央社)