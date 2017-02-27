尪驚兒子「小又軟」 Ella妙答：那是我左乳

Ella分享賴斯翔試吃油飯照片。（圖／取自陳嘉樺 Ella臉書）

Ella吐槽老公摸到她左乳還以為是孕肚。（圖／取自陳嘉樺 Ella臉書）

Ella預產期落在今年4月。（圖／中時資料照片）

女子天團S.H.E成員Ella去年10月宣布懷孕3個月，並公布寶寶是男娃，小名為「勁寶」，近來Ella多半在家養胎，但不忘透過臉書分享生活趣事，今(27日)她再發文說小故事，自曝有晚老公賴斯翔睡前伸手想跟兒子說晚安，摸了幾下後驚問：「怎麼那麼小又那麼軟」，Ella無奈妙答：「因為你摸到我的左乳。」

將當媽的Ella近來尺度大開，先前為愛最大頻道錄製下廚影片，邊摸番茄還發出呻吟，笑翻粉絲，稍早她又在臉書透露：「有一天要睡了，燈關了，老公想摸摸勁寶說晚安，於是把手伸過來，然後摸了幾下他疑惑的問，怎麼那麼小又那麼軟，我回他，因為你摸到我的左乳。」

預產期落在今年4月的Ella，再過兩個月左右就有望「卸貨」迎接寶寶，她也在文中透露老公賴斯翔已經在試吃油飯，並虧尪：「勁寶啊千萬不要像把拔一樣白癡白癡的」，粉絲笑回：「哈哈哈哈~~這個方向感不太好的把拔」、「（胸部）不是變大了嗎～～～」，Ella則說：「跟肚子比起來，肚子更大了。」

(中時電子報)