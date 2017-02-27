世大運火炬手出爐 年輕媽媽也獲選

2017世大運玉山聖火傳遞火炬手結果出爐！50名初試入選者參與複試，經過面試及體能測驗，最終錄取10名火炬手為林佳妤、梁英聰、邱揚証、林國軒、黃天裕、辜昱嘉、王嘉祺，備取邱泊瑜、李佳川、劉婷葦。

此次錄取的玉山聖火傳遞火炬手共有6名男生4名女生，分別來自北、中、南部不同學校、科系與職業背景。

火炬手們各個身懷絕技，在面試中充分展現積極的人格特質與登山專業素養，年紀最輕19歲的劉婷葦，為一名職業帆船選手，曾獲全運會冠軍，並多次代表國家參賽，除了投入海上運動，熱愛冒險，玉山聖火傳遞火炬手，正是她想要給自己的挑戰。

年紀最資深的28歲年輕媽媽王嘉祺，有一雙胞胎兒女，從征服第一座百岳起即愛上登山，家人對於她參與玉山聖火傳遞的活動也是相當支持；來自澳門的僑生梁英聰，他不只擔任登山社幹部，更是澳門十大傑出少年，同時也為世大運志工，未來希望從事戶外活動教育的他，希望能運用自己的專業點亮台灣，燃起台灣與世界大學生的熱情。

就讀陸軍官校的邱揚証，在面試中表現躍躍欲試的決心，想藉由玉山聖火傳遞證明軍校學生的實力，另外還有擔任登山社長的黃天裕，長年活躍於登山領域，具有相當豐富的登山經驗與相關知能，登山讓他認識許多朋友，希望能和夥伴們一起為了讓世界看見台灣而努力。

世大運執委會表示，這些錄取的火炬手們有許多人雖不是運動員，卻都希望能以火炬手的身分參與這場難得的世大運盛會，也希望藉由自己對山林的熱情，用玉山聖火傳遞分享台灣山岳之美給全世界。

10名火炬手將於4月底一同參與系列培訓課程，課程內容有世大運、聖火傳遞背景介紹、玉山登山知識與實作、體能訓練、團隊默契等課程，此外，也將培養10名大學生火炬手成為世大運聖火傳遞的宣傳大使。

世大運執委會說，在培訓過後，預計5月下旬實地登上玉山演練，期待火炬手們成功登山玉山主峰，為世大運聖火傳遞開啟完美的序幕

(中時)