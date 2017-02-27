「普通秧雞」不普通 鳥友為了拍美麗身影陷泥淖

稀有鳥類「普通秧雞」在南投1處沼澤地活動，鳥友拍攝留下珍貴紀錄。（莊哲權提供）

拍攝珍禽，千辛萬苦，身陷泥濘。（莊哲權提供）

踩泥漿，全身弄髒，還要忍受寒風。（莊哲權提供）

台灣至少發現過11種秧雞科鳥類，其中以白腹秧雞、紅冠水雞較常見。國道三號南投段路旁沼地，最近被發現有隻「普通秧雞」棲身，雖名稱叫「普通」，但其實一點都不普通，不但數量稀，且行蹤隱密不易被瞧見，在台灣難得有幾筆紀錄。

也由於罕見，鳥友聞訊趨之若鶩，元宵節前後，常聚集數十人扛著專業攝影大砲獵取鏡頭。

資深鳥友莊哲權，上周五刻意選擇非假日錯開人潮，興匆匆地從台東趕來，在沼澤中枯坐等候，終於拍得美麗影像，但也因深陷泥淖，搞得衣服、裝備全是泥漿，事後大呼：「再叫我去一次，辦不到！」

不過他也說，能夠拍到稀鳥的美麗身影，長途開車、腳踩泥漿，再辛苦都值得；普通秧雞的物種模式產地在英格蘭，亞洲地區主要在中國大陸東北、河北或西北繁殖，秋後遷福建或廣東度冬，數量不多；在台灣屬稀有鳥類，但曾被觀察到有繁殖紀錄。

(中時)