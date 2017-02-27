機械手臂技術吹南向風 泰醫院來台取經
新南向政策發燒，台灣優越醫療技術也吸引東南亞國家來學習！位於曼谷的拉瑪提波迪醫院於去年12月完成泰國首例「採用電腦導航結合機械手臂實施神經外科脊椎手術」，該院內3名脊椎手術小組護理師本月抵台，至光田綜合醫院進行為期3天訓練，學習雷納生機械手臂技術，以及獨家脊椎照護計畫。
院長陳子勇指出，脊椎分布無數控制全身各部位的重要神經及血管，相關手術有一定的風險，一般脊椎手術造成神經損傷的風險機率達30%，因此全球脊椎手術技術朝向以更精準、安全、傷口小恢復快的方向發展。
神經外科醫師程久俊解釋，「雷納生機械手臂」為歐美最先進的3D定位導航與機械手臂輔助脊椎微創手術系統，台灣引進時間較泰國早，且技術純熟，光田已成功為近200名患者完成脊椎手術治療，更將該系統靈活運用於灌骨水泥、骨骼切片等技術，用途越來越廣泛。
神經外科專科護理師林勇志表示，病人大多被動接收照護知識，隨網路普及化，病人會網搜疾病知識，卻因無醫護背景，無法篩選出正確資訊，而醫療院所提供的紙本衛教資訊不夠全面性，他整合編輯「脊椎手術照護手冊」。
該手冊著墨包含括脊椎節結構、疾病介紹、就醫準備、手術方法以及術前、術中到術後養護等14部分，更設計腰椎手術住院計畫表，完整說明入院到出院的醫療照顧重點，另也拍攝居家照護影片上傳雲端，透過QR code，阿公、阿嬤也能在家裡做核心肌群訓練，避免脊椎病變，堪稱國內整合最完整的脊椎照護手冊。
(中時)
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