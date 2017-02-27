入圍21次終得獎 資深混音師望天謝母親
電影混音師凱文歐康納（Kevin O'connell）終於有理由在奧斯卡典禮慶祝了，因為20度入圍統統槓龜的他，今天終於在第21次以「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）抱回小金人。
美聯社報導，凱文歐康納獲獎後提到39年前首次讓他接觸混音工作、已故的母親，他表示，曾問母親該如何感謝她，母親則要他努力工作，改天贏了奧斯卡後，在台上與全世界面前向她道謝。
凱文歐康納如今終有機會向母親道謝，他說：「媽，我知道你今晚在天上看著我」，「所以，謝謝妳了」。
他先前曾以「捍衛戰士」（Top Gun）、「軍官與魔鬼」（A few Good Man）、「龍捲風」（Twister）、「蜘蛛人」（Spider-Man）與「變形金剛」（Transformers）等強檔電影入圍，不過都無緣得獎。（譯者：中央社周莉芳）1060227
(中央社)
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