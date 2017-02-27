等待川普國會演說 日股下滑

我要評比

彭博報導，由於美國總統川普將於明天在國會演說，可能提供他減稅計畫的珠絲馬跡，日本股市今天在投資人避險心理下下滑。

日經225指數收盤跌176.07點，或0.91%，報19107.47點。

東證指數收盤連續第3天下跌，跌16.14點，或1.04%，報1534.00點。

投資策略師說，投資人現在擔心川普的減稅計畫會不會不符市場的預期。（譯者：中央社簡長盛）1060227

(中央社)