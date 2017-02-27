爭取台中國際發展契機 林佳龍將率團赴日行銷農業並考察招商

台中市長林佳龍為爭取台中國際發展契機，將率團赴日行銷農業並考察招商！（陳世宗攝）

台中市長林佳龍為替台中產業拓展國際發展契機，將於3月5日至9日率團前往日本參加全球第三大專業食品展「東京國際食品展」，除行銷台中農特產品與糕餅，也與新北、雲林、嘉義縣市、台南、高雄及屏東8縣市首長代表團聯合為「台灣館」開幕宣傳。

林佳龍也將見證台日貿易商簽署合作備忘錄，拓展台中文心蘭、百合等花卉外銷市場，並行銷2018台中花博，讓台中豐厚的產業實力被世界看見。

林佳龍這次考察行程於3月5日下午啟程飛往日本，隔天他將與萬里晴、沃農士、啡堡、法布甜、元明、帝元、台灣比爾文化、在欉紅、大甲本家等在地糕餅甜點等食品業者，以及農會、合作社、產銷班等共12家，共同出席「東京國際食品展」聯合宣傳記者會，以及為「台灣館」開幕宣傳造勢，向日本及各國與會代表行銷台中特色物產及美食。

秘書處指出，這次「東京國際食品展」除台中市，還包括新北市、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市及屏東，共計8縣市首長代表團將與中央部會共同參與盛會，除各自行銷縣市特產，也共同協助國內食品業者拓展日本市場，讓全台灣都受益。

農業局表示，日本是台中文心蘭與百合的主要外銷國家，在市府積極促成下，林市長將見證雙方貿易商簽署合作備忘錄，擴大台中花卉的銷售通路與市場。此外，2018世界花卉博覽會即將在台中舉辦，趁此機會，市府也將在日本舉行花博對日行銷記者會，正式向日本民眾介紹台中花博訴求的價值與特色，增加台中的國際能見度，也吸引更多日本民眾到台中看花博。

因橫濱與台中均為港灣都市，林佳龍也將前往橫濱大棧橋國際客輪碼頭考察，除可做為市府推動市港合一的參考範式，同時取經橫濱港規劃開發的成功經驗；另外，考察團也將參訪三菱重工總部、日本飛行機株式會社，加治金屬、UPR等智慧機械及航太相關企業，積極爭取來台中投資航太或智慧機械的合作機會。

經發局表示，加治金屬工業株式會社專長於金屬表面處理、精密機械塗裝，飛機零件加工設計與製造等，可提供高度滿足客戶需求的一貫式生產系統，是日本少數獲得美國波音認證的航太廠商之一；而UPR公司則為日本物聯網技術運用於智慧產業的專家，領域包括機械、交通、能源、農業、物流等多元面向。市府這兩家公司簽訂合作備忘錄，希望為台中航太工業與智慧機械產業爭添更多發展動能。

市府將積極發展影視文化產業，已分別規劃在水湳及霧峰興建中台灣電影中心及中台灣影視基地，為了深入借鏡他國的成功經驗，這次行程也考察知名的東映公司東京攝影所，盼借鏡他山之石，讓台中的影視政策更加完善。

(中時)