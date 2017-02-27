民團阻車爭228轉型正義 基隆市區交通打結

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公投護台灣聯盟今天上午11時在基隆市發起「228元凶轉型正義不能等」活動，參與者造成市區交通大打結。(黃靖惠攝)

參與者刻意躺臥基隆市區圓環道路，造成市區交通大打結。(黃靖惠攝)

不少參與者刻意躺臥圓環車道上，甚至以肉身阻擋汽機車，阻擋車輛行經造成市區車潮壅塞，車陣長達2公里。(黃靖惠攝)

參與者刻意躺臥基隆市區圓環道路，造成市區交通大打結。(黃靖惠攝)

參與者刻意躺臥基隆市區圓環道路，造成市區交通大打結。(黃靖惠攝)

公投護台灣聯盟今天上午11時在基隆市發起「228元凶轉型正義不能等」活動，號召228罹難者家屬把舊火車站前蔣公銅像扯下，活動長達3小時，至今未結束。活動幾度發生衝突，不少參與者刻意躺臥圓環車道上，甚至以肉身阻擋汽機車，阻擋車輛行經造成市區車潮壅塞，車陣長達2公里。

現場一片混亂，傳出有民眾喘不過氣被送醫，警方及參與者傷痕累累，甚至有人怒嗆，「警方無用一味幫凶」，令遊客大嘆民主的水準如此。

(中時)