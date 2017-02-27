台中市旅宿業質量提升 105年旅宿人次增27萬人成績亮眼
交通部觀光局統計，105年住宿台中旅客約685萬人次，較104年度成長約27萬人次；外籍旅客住宿台中逾225萬人次，較104年度成長約10萬人次，是六都觀光旅館住房率唯一提升的城市。
觀光旅遊局長陳盛山表示，去年是觀光產業相當嚴峻的一年，該局積極輔導旅宿業提升服務品質、輔導合法設立登記、輔導營造自我特色、推動星級評鑑輔導、推動節能減碳、查緝取締非法旅宿、輔導溫泉觀光產業發展，使旅客不減反增，效益顯著。
陳盛山指出，為提升台中旅宿服務品質，105年度除積極受理與協助新旅宿業設立登記合法營業外，也鼓勵旅館業及民宿推出各種營造自我特色、提升公共安全、服務品質及接待能力的輔導計畫案，更加強稽查日租套房等非法旅宿業者，保障旅客消費者權益，同步提升台中市旅宿業之質與量，以建構台中市成為國際觀光大城奠定基石，期能吸引更多旅客入住台中市觀光消費。
輔導旅宿業者申請合法設立登記方面，觀旅局設立單一服務窗口，提供業者法規諮詢服務，平行會審相關局處，縮短行政作業時程，加速申請人取得旅館業登記證。
105年共新設立21家旅館業及5家民宿，統計至105年底止，台中觀光旅館業8家、一般旅館業344家、民宿80家，總家數合計432家，總客房數近2萬間，六都排名第三，快速提升台中市旅宿供給量能與競爭力。
陳盛山說，另為與國際接軌並區隔旅館市場行銷，提供不同需求消費者選擇，觀旅局自104年起積極推動旅館星級評鑑輔導，打造優質旅宿環境，104至105年度共輔導43家旅館通過交通部星級旅館評鑑，目前累計有55家星級旅館，數量居全國第三，包括五星級8家、四星級6家、三星級18家。
觀旅局積極輔導台中溫泉旅館觀光產業發展，健全溫泉區管理制度，主動輔導未合法業者排除困難，取得溫泉標章合法經營。至105年底止已累計輔導15家溫泉使用事業取得溫泉標章，合法比例達75%，六都排名第三，並持續積極輔導其他尚未合法業者，促進溫泉產業優質發展。
(中時)
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