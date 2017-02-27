台中市旅宿業質量提升 105年旅宿人次增27萬人成績亮眼

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觀光旅遊局聘請中國回教協會講師辦理旅館業穆斯林友善環境輔導講習！（陳世宗翻攝）

交通部觀光局統計，105年住宿台中旅客約685萬人次，較104年度成長約27萬人次；外籍旅客住宿台中逾225萬人次，較104年度成長約10萬人次，是六都觀光旅館住房率唯一提升的城市。

觀光旅遊局長陳盛山表示，去年是觀光產業相當嚴峻的一年，該局積極輔導旅宿業提升服務品質、輔導合法設立登記、輔導營造自我特色、推動星級評鑑輔導、推動節能減碳、查緝取締非法旅宿、輔導溫泉觀光產業發展，使旅客不減反增，效益顯著。

陳盛山指出，為提升台中旅宿服務品質，105年度除積極受理與協助新旅宿業設立登記合法營業外，也鼓勵旅館業及民宿推出各種營造自我特色、提升公共安全、服務品質及接待能力的輔導計畫案，更加強稽查日租套房等非法旅宿業者，保障旅客消費者權益，同步提升台中市旅宿業之質與量，以建構台中市成為國際觀光大城奠定基石，期能吸引更多旅客入住台中市觀光消費。

輔導旅宿業者申請合法設立登記方面，觀旅局設立單一服務窗口，提供業者法規諮詢服務，平行會審相關局處，縮短行政作業時程，加速申請人取得旅館業登記證。

105年共新設立21家旅館業及5家民宿，統計至105年底止，台中觀光旅館業8家、一般旅館業344家、民宿80家，總家數合計432家，總客房數近2萬間，六都排名第三，快速提升台中市旅宿供給量能與競爭力。

陳盛山說，另為與國際接軌並區隔旅館市場行銷，提供不同需求消費者選擇，觀旅局自104年起積極推動旅館星級評鑑輔導，打造優質旅宿環境，104至105年度共輔導43家旅館通過交通部星級旅館評鑑，目前累計有55家星級旅館，數量居全國第三，包括五星級8家、四星級6家、三星級18家。

觀旅局積極輔導台中溫泉旅館觀光產業發展，健全溫泉區管理制度，主動輔導未合法業者排除困難，取得溫泉標章合法經營。至105年底止已累計輔導15家溫泉使用事業取得溫泉標章，合法比例達75%，六都排名第三，並持續積極輔導其他尚未合法業者，促進溫泉產業優質發展。

(中時)