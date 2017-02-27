陪弱勢長者出門玩 郊遊活動徵義工

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弱勢長者因老化、行動不便，出門不容易，更別說到郊外踏青、賞花。華山基金會照顧老人需求，將辦郊遊活動，但還缺100多名志工，希望大家共襄盛舉。

華山、創世、人安策略聯盟3月3日將在陽明山國家公園舉辦「106年春季長輩踏青郊遊活動」，但距離僅剩短短幾天，義工人力還沒補足。

華山基金會表示，服務對象以弱勢長者為主，有些長者因體能狀況不佳、行動不便，很少有機會可以出門，但出門走走、活絡人際網絡、增加社會互動和參與，對長者健康有加分作用。

為了鼓勵長輩走出戶外，創世、華山、人安基金會每年在春、秋兩季舉辦踏青及登高活動，希望長輩們能夠在郊遊中交友與聯誼。

今年春季郊遊活動預計邀請2800名長輩參與，整場活動需要約500名義工協助、陪伴長輩，服務內容包含推輪椅、交通秩序維持、陪長者遊戲、聊天、攝影記錄等。

華山基金會表示，很多長者每年都很期待郊遊日，「這可能是他們一年中難得可以出來的機會」。

距離活動舉行剩下幾天的時間，但義工人數還少百餘人。華山基金會表示，希望熱心民眾一起來幫忙。不限學歷、職業、身分，只要懷有熱忱、具服務精神，都可報名參加。報名專線（02）2836-1600。1060227

(中央社)