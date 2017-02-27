韓富比世名人榜首朴寶劍 宋仲基第二
由「富比世韓國」評選出的「2017最具影響力名人榜」中，演員朴寶劍和宋仲基分列第1和第2位。台灣正妹周子瑜所屬的南韓女團TWICE躍升為第3名。
南韓「中央日報」今天指出，「富比世（Forbes）韓國」的「2017最具影響力名人榜」中，2015-2016年連續兩年位居「最具影響力名人榜」榜首的EXO，今年排名滑落至第4。
朴寶劍在電視劇「雲畫的月光」中擄獲了女觀眾的芳心，一躍成為最受歡迎的明星。在電視劇「太陽的後裔」中，既堅毅又柔情的宋仲基以些微差距屈居第2。兩人都憑藉電視劇所積累的人氣，首次登上榜單即分據一、二名。
尤其，於2016年演出tvN電視劇「請回答1988」以及KBS2電視劇「雲畫的月光」大獲成功的朴寶劍，憑藉超高人氣拍攝了13支商業廣告，商業廣告一直是藝人的主要收益來源。他還在年底的頒獎典禮獲得11個獎項。
由「富比世韓國」評選出的「2017最具影響力名人榜」前10名為：朴寶劍、宋仲基、TWICE、EXO、防彈少年團、秀智、宋慧喬、金裕貞、曹政奭、美國職棒聖路易紅雀隊最佳救援投手吳昇桓。1060227
(中央社)
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