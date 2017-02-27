川普228首次對國會演說 眾所矚目

美國總統川普（Donald Trump）明晚對國會演說時，將有機會為已經當了1個月的總統任期注入新能量，但他發言最好得體些，可不能像在推特那樣，東罵西罵四處尋仇。

法新社報導，川普將在和他最愛的熱鬧造勢場氣氛大不同的地方，首次對國會參眾兩院和內閣發表演說，闡述立法優先要務。

歷經1月20日語氣嚴肅的就職演說、惡言抨擊媒體、首次個人記者會頻發牢騷之後，川普明天會用什麼語氣對數以百萬計美國人說話，備受各界關注。

白宮表示，此次演說將以「回歸美國精神」為主題。

川普的發言人史派瑟（Sean Spicer）表示：「我想，這是他闡述國家極度光明的願景，真正讓美國人了解我們可以去哪裡、要怎麼達成目標，還有了解我國潛能的機會。」

從保衛美國邊界，到現代化基礎建設或刪減環保規範，川普上任首週著重的幾個主題，預料會在演說中大篇幅提及。

即將接任財政部長的梅努欽（Steven Mnuchin）透露，演說預料也會涵蓋經濟改革問題。1060227

(中央社)