艾瑪史東等A咖影星 犀利回應網友酸文

奧斯卡主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）將電視節目「吉米夜現場」的熱門單元「毒舌推特推文」（Mean Tweets）搬上大舞台，請艾瑪史東等A咖明星唸出網友的酸言酸語。

「吉米夜現場」YouTube頻道將這段影片上傳，「樂來越愛你」（La La Land）的雷恩葛斯林（Ryan Gosling）和艾瑪史東（Emma Stone）在影片中分別唸出酸民的毒舌留言。

根據「時人雜誌」（People），1名網友諷刺雷恩葛斯林有「完美的五官和無害的眼睛」，最後還大罵雷恩葛斯林髒話，要他「去死吧」。酸民也沒放過艾瑪史東，罵她「扮演的每個角色看起來都像嗑過藥的妓女」。

以「第一夫人的秘密」入圍本屆奧斯卡最佳女主角的娜塔莉波曼（Natalie Portman）唸說，「感覺上你跟娜塔莉波曼去吃午餐，她只會點熱茶加檸檬，也許點些吐司。不過絕對不會點主菜。」她唸完後一轉身，讓大家看看她的孕肚，還看著鏡頭小聲說，「你錯了」。

凱西艾佛列克（Casey Affleck）的惡毒推文，讓這位向來有張撲克臉的男星難得露出笑容，「凱西艾佛列克是比利鮑伯松頓（Billy Bob Thornton）『彈簧刀』（Sling Blade）角色的真人版。」

好萊塢知名男星山繆傑克森（Samuel L. Jackson）唸的推文寫說：「山繆傑克森有一張臭臉。」他也幽默回應說：「是的，沒錯。」

有網友說演出「進擊的鼓手」（Whiplash）的好萊塢影星麥爾斯泰勒（Miles Teller）看起來就像「在婚禮上會點『江南Style』（Gangnam Style）這首歌，但連新娘和新郎都不認識的人。」

「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）的艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）唸的惡評寫說：「親愛的艾迪瑞德曼，我恨你入骨，你讓我做噁，你是我腳趾縫中的污垢。」1060227

(中央社)