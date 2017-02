艾瑪史東等A咖影星 犀利回應網友酸文

奧斯卡主持人吉米金摩(Jimmy Kimmel)將電視節目「吉米夜現場」的熱門單元「毒舌推特推文」(Mean Tweets)搬上大舞台,請艾瑪史東等A咖明星唸出網友的酸言酸語。

「吉米夜現場」YouTube頻道將這段影片上傳,「樂來越愛你」(La La Land)的雷恩葛斯林(Ryan Gosling)和艾瑪史東(Emma Stone)在影片中分別唸出酸民的毒舌留言。

根據「時人雜誌」(People),1名網友諷刺雷恩葛斯林有「完美的五官和無害的眼睛」,最後還大罵雷恩葛斯林髒話,要他「去死吧」。酸民也沒放過艾瑪史東,罵她「扮演的每個角色看起來都像嗑過藥的妓女」。

以「第一夫人的秘密」入圍本屆奧斯卡最佳女主角的娜塔莉波曼(Natalie Portman)唸說,「感覺上你跟娜塔莉波曼去吃午餐,她只會點熱茶加檸檬,也許點些吐司。不過絕對不會點主菜。」她唸完後一轉身,讓大家看看她的孕肚,還看著鏡頭小聲說,「你錯了」。

凱西艾佛列克(Casey Affleck)的惡毒推文,讓這位向來有張撲克臉的男星難得露出笑容,「凱西艾佛列克是比利鮑伯松頓(Billy Bob Thornton)『彈簧刀』(Sling Blade)角色的真人版。」

好萊塢知名男星山繆傑克森(Samuel L. Jackson)唸的推文寫說:「山繆傑克森有一張臭臉。」他也幽默回應說:「是的,沒錯。」

有網友說演出「進擊的鼓手」(Whiplash)的好萊塢影星麥爾斯泰勒(Miles Teller)看起來就像「在婚禮上會點『江南Style』(Gangnam Style)這首歌,但連新娘和新郎都不認識的人。」

「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)的艾迪瑞德曼(Eddie Redmayne)唸的惡評寫說:「親愛的艾迪瑞德曼,我恨你入骨,你讓我做噁,你是我腳趾縫中的污垢。」1060227

