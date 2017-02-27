美官員：陸圖稱霸東海南海 進軍印度洋

外媒報導，鑑於美國總統川普宣布將斥鉅資建造軍艦，中國大陸將加速縮小與美軍的差距，離「藍水海軍」更近一步，短期目標是成為南海、東海最強的海軍，中期則是進軍印度洋。

路透社報導還指出，中國大陸將在3月初的全國人大會議公布今年的國防預算金額，週邊各國及華盛頓都在密切關注這一數字，以「獲得中國意圖的線索」。中國大陸官方2016年列入的國防預算是人民幣9543.5億元（新台幣約4.4兆元）。

報導指出，除了川普將斥鉅資建造軍艦外，川普在台灣議題和南海問題上「難以預測的態度」，也是令北京不安，進而想加速縮小與美國海軍差距的原因。

駐北京的一名亞洲國家外交官在提到中共海軍近幾個月來的頻繁舉動說，這是「危機中的機會」。北京擔心川普最後會「突然翻臉」，正在為此做準備。

報導指出，中共海軍曾僅限於沿海行動，根據北京雄心勃勃的軍事現代化計劃，中共海軍正迅速崛起，但仍遠落後於美國，美國擁有10艘航艦，中國大陸只有1艘。中國軍控與裁軍協會高級顧問徐光裕因此說，這就像是場馬拉松，「我們落在了後面，需要加速」。

一位不願具名的美國政府官員說。中共海軍每一年都會離「藍水海軍」的目標更近一步。他們的短期目標是成為南海和東海最強的海軍力量，中期目標是進軍印度洋。1060227

(中央社)