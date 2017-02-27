美女主播遭判「卵巢早衰」 打百針終做人成功
39歲台視美女主播林益如5年前成為人妻，嫁給任職科技業一見鍾情老公Jack，兩人這幾年來努力拚生卻無果，林益如就診後還被婦產科醫師宣判是「卵巢早衰」，兩人便轉作試管嬰兒，前後做了4次，挨了一百多針後，林益如今(27日)終於傳出懷孕6個月的好消息！
據《聯合新聞網》報導，林益如今宣布懷孕6個月，下月底將暫別主播台待產，她透露這胎愛的結晶得來不易，先是被醫生確診卵巢早衰，夫妻倆便求助做試管嬰兒，拚了4次、打了一百多針，才終於做人成功，至於寶寶性別，林益如語帶保留說：「男生、女生都好」。
為迎接這得來不易的寶寶，林益如3月底起將告假，專心養胎，待順利生下寶寶後再回到她最喜歡的新聞工作崗位，繼續為大家服務。
(中時電子報)
關鍵字：林益如
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