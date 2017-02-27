指控法官收賄 國是會議委員張靜堅稱「有證據」

張靜律師。(林偉信攝)

遭法官協會嗆聲要他3日內告發貪官的司改國是會議委員律師張靜，他今天召開記者會堅稱5%-10%法官收賄有「證據」，但他不會現在提出，如果他投書媒體就會被剔除委員，他可以接受但是司法是否離人民愈來愈遠就不知道了。

對於張靜記者會說法，由於未到法官協會給的期限，目前法官協會沒進一步回應。

(中時)